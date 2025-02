V veljavi zakon za nižjo omrežnino za januar in februar

Ljubljana, 15. februarja - Danes je začel veljati zakon, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino. Namen je omiliti posledice zvišanja omrežnine v zimski sezoni, predvsem za tiste, ki so vlagali v zelene tehnologije, kot so sončne elektrarne in toplotne črpalke.