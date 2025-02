Agencija za varnost prometa ob mednarodnem dnevu zimskega kolesarjenja svetuje previdnost

Ljubljana, 14. februarja - Na Agenciji za varnost prometa so ob mednarodnem dnevu zimskega kolesarjenja, ki ga zaznamujemo danes, opozorili na ustrezno kolesarsko opremo v zimskih razmerah. Kolesarjem svetujejo, da nosijo odsevna oblačila in poskrbijo za delujoče luči, redno vzdržujejo kolo in zmanjšajo tlak v pnevmatikah za boljši oprijem na spolzkih površinah.