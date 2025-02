Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 14. februarja - Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad okoli 1900 metri znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja, kjer je svež sneg zapadel na trdo in ponekod poledenelo podlago, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko spontano prožijo manjši do srednje veliki plazovi suhega, nesprijetega snega. Predvsem okrog grebenov in vrhov so na južnih jugovzhodnih straneh prevalov ter v grapah nastale sveže klože. Že ob manjši obremenitvi je možno sprožiti kložast snežni plaz. V stari snežni odeji je prisotna tudi šibka plast, ki lahko popusti ob večji obremenitvi. Vetru izpostavljene lege so spihane vse do trde, lahko poledenele podlage. Brez uporabe ustrezne opreme je verjetnost zdrsa velika.

Včeraj so se ob otoplitvi pojavljale le manjše padavine. Ponoči in danes ob ohladitvi sneži. Na večinoma trdo ali skorjasto podlago je zapadlo večinoma od 20 do 40 centimetrov suhega in rahlega snega. Višina novega snega je precej izenačena, nekoliko več snega je padlo na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Ob sneženju piha šibak do zmeren severovzhodni veter, ki predvsem okoli vrhov in grebenov prenaša sneg in gradi nove klože.

Danes bo oblačno in megleno. Sneženje bo popoldne oslabelo in ponehalo. Veter se bo nekoliko okrepil, pihal bo večinoma zmeren severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih okoli -11 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnilo. V soboto bo sprva precej jasno, čez dan bo od vzhoda prineslo vse več nizke oblačnosti. Predvsem vrhovi sredogorja bodo lahko tudi v megli. Bolj jasno bo ostalo v visokogorju Julijcev, zlasti v zahodnem delu. Veter bo oslabel. Temperatura na 1500 metrih bo od -9 do -4 stopinje Celzija, hladneje bo v vzhodnih gorstvih. V visokogorju se bo izraziteje ogrelo, sredi dneva bo na 2500 metrih okoli -6 stopinj Celzija.

V nedeljo zjutraj se bo povečala srednja in visoka oblačnost, ki bo nad vrhovi. Čez dan se bo ta počasi umikala. Se pa bo od vzhoda znova povečala nizka oblačnost, podobno kakor v soboto. Veter bo v glavnem šibak, le po vrhovih visokogorja lahko piha zmeren severozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo od -7 do -2, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. Hladneje bo v gorstvih na vzhodu. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme, verjetno bo znova več oblačnosti. Še nekoliko se bo ohladilo.

Snežne in plazovne razmere se ne bodo dosti spreminjale. Pričakovati je, da se bo snežna odeja le počasi stabilizirala.