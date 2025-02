Ljubljanska ekonomska fakulteta podaljšala mednarodno akreditacijo AACSB

Ljubljana, 14. februarja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je uspešno podaljšala prestižno mednarodno akreditacijo Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Tako ostaja del skupine enega odstotka poslovnih šol, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti izobraževanja, raziskovanja in povezovanja z gospodarstvom, so sporočili s fakultete.