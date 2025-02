V Novem mestu v soboto zaprta Seidlova cesta, zapora Šegove ulice preklicana

Novo mesto, 14. februarja - Zaradi rekonstrukcije cestišča in komunalnih vodov bo v soboto med 10. in 15. uro v Novem mestu zaprta Seidlova cesta, med Plavo laguno in križiščem s Cankarjevo ulico. Za danes, vse do nedelje, je bila napovedana tudi zapora Šegove ulice, a je zaradi vremenskih razmer preklicana, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.