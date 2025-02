Sneg ponekod povzroča težave v prometu

Ljubljana, 14. februarja - Ponoči so se padavine okrepile in zajele velik del države. Trenutno najbolj sneži na jugovzhodu in delu Notranjske, pa tudi na Štajerskem. Sneg, ki je težak in moker, ponekod ovira promet. Zaradi zdrsa tovornega vozila je v Velikih Laščah zaprta cesta Ljubljana-Kočevje, nastal je zastoj. Zaprta je tudi cesta Dravograd-Maribor pri odcepu za Lovrenc.