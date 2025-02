Mineva sto let od rojstva ameriškega režiserja Roberta Altmana

Ljubljana, 20. februarja - Pred sto leti se je na današnji rodil kultni ameriški režiser, scenarist in producent Robert Altman. V dolgoletni filmski karieri je režiral 87 filmov, produciral jih je 38. V filmskem svetu je pustil pečat s filmi M.A.S.H, Kockar in prostitutka, Nashville, Igralec, Pret a Porter in Kratke zgodbe. Umrl je leta 2006.