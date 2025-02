Bodoči študentje na fakultetah iščejo informacije o študijskih programih

Ljubljana, 14. februarja - Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so se danes odpravili na informativni dan na fakultete, akademije in višje šole, kjer iščejo informacije in odgovore na morebitna vprašanja o študijskih programih. Prestolnico je tako napolnila množica dijakov iz vse Slovenije, veliko jih je na prvi termin predstavitve odšlo na fakulteto za elektrotehniko.