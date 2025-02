Nafta dražja

Singapur, 14. februarja - Cene nafte so se danes zvišale. V četrtek so nadomestile okoli enoodstotni padec, potem ko je odlog uveljavitve recipročnih carin ZDA prinesel upanje, da bi se svet lahko izognil trgovinski vojni, ki bi vplivala na gospodarstvo in povpraševanje po energiji, je na svoji spletni strani poročala agencija Reuters.