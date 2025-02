Vreme: Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo

Ljubljana, 14. februarja - Danes bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in od severa ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja. Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.