Azijske borze večinoma višje

Tokio, 14. februarja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali in sledili trendu na Wall Streetu. Vlagatelji so zadovoljni, da ZDA niso takoj uvedle recipročnih carin, katerih napoved je sprožila bojazni pred trgovinsko vojno in novim skokom inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.