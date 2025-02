Tropski ciklon pete stopnje je dosegel Avstralijo

Sydney, 14. februarja - Tropski ciklon pete stopnje Zelia je danes ob 12.30 po lokalnem času dosegel zahodno obalo Avstralije v bližini Port Hedlanda, približno 1300 kilometrov od Pertha, je sporočil urad za meteorologijo. Oblasti opozarjajo pred orkanskimi sunki vetra do 290 kilometrov na uro, poplavami in visokim valovanjem. Zaprli so več pristanišč.