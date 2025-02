Trump uresničil grožnjo o uvedbi vzajemnih carin

Washington, 13. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes podpisal izvršni ukaz o uvedbi vzajemnih carin. To pomeni, da bodo ZDA na uvoz blaga iz tujine uvedle enake carine in druge dajatve, kot jih trgovinske partnerice zaračunavajo pri uvozu ameriškega blaga. Trump je to napovedoval že nekaj dni, do dejanske uvedbe ukrepa pa naj bi trajalo še nekaj časa.