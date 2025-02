Novak in Jevšek s predstavniki občin o popoplavni sanaciji in kohezijskih projektih

Ljubljana, 13. februarja - Ministra Jože Novak in Aleksander Jevšek sta na posvetu z župani ter drugimi predstavniki občin razpravljala o popoplavni sanaciji in kohezijskih projektih. Novak je občine pozval, naj pripravijo čim bolj natančne ocene potrebnih in realno izvedljivih projektov na področju obnove, da se bodo proračunska sredstva lahko načrtovala čim bolj smotrno.