Zveza potrošnikov opozarja na zavajajoče prehranske nasvete na spletu

Ljubljana, 15. februarja - Spletni naslovi z napačnim povzemanjem znanstvenih ugotovitev pogosto prispevajo k širjenju prehranskih zmot, kar nas lahko zavede in vpliva na naše prehranjevalne navade, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije. Brez ustreznih znanstvenih podlag so takšni nasveti lahko zavajajoči in otežujejo razumevanje kompleksnih prehranskih vprašanj.