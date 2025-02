Hrvaška vlada izbrala kandidate za začasno vodenje Jadrolinije

Zagreb, 13. februarja - Hrvaška vlada za začasno vodenje Jadrolinije nadzornemu svetu te družbe predlaga Roberta Blažinovića, Marijo Zaputović Mavrinac in Marka Novaselića. Upravo bi trojica vodila do imenovanja članov, ki bodo izbrani prek javnega razpisa. Začasno upravo bi vodil Blažinović, ki trenutno vodi upravo za podjetništvo in obrt na gospodarskem ministrstvu.