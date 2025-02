Ameriški senat potrdil Kennedyja na položaj ministra za zdravstvo

Washington, 13. februarja - Ameriški senat je z 52 glasovi proti 48 danes potrdil 71-letnega Roberta Kennedyja mlajšega za ministra za zdravstvo in socialo. Za enega najbolj spornih kandidatov zaradi nasprotovanja cepljenju in širjenja teorij zarot so glasovali vsi republikanci, razen njihovega nekdanjega vodje Mitcha McConnella. Ta je tako kot vsi demokrati glasoval proti.