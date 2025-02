Kremelj: Ukrajina se bo tako ali drugače udeležila mirovnih pogajanj

Moskva, 13. februarja - Ukrajina bo tako ali drugače sodelovala na mirovnih pogajanjih, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da še ni odločitve glede kraja in časa srečanja med predsednikoma ZDA in Rusije Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Do srečanja bi po njegovem mnenju lahko prišlo tudi čez več mesecev.