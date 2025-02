Januarja v ZDA narasle tudi cene na ravni proizvajalcev

Washington, 13. februarja - Cene blaga in storitev na ravni proizvajalcev so januarja na mesečni ravni narasle za 0,4 odstotka, medletno pa za 3,5 odstotka. To je največ v skoraj dveh letih, potem ko je bila decembra medletna rast 3,3-odstotna, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Statistika potrjuje sredino poročilo o januarskem dvigu cen življenjskih potrebščin.