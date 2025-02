Iz Slovenije izrazi sožalja po domnevnem napadu v Münchnu

Ljubljana, 13. februarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes vsem prizadetim in njihovim družinam izrekli sožalje, potem ko je moški z avtomobilom zapeljal v množico v nemškem Münchnu in ranil najmanj 28 ljudi. Predsednik vlade Robert Golob pa je po incidentu sporočil, da je v mislih s prebivalci Bavarske in celotne Nemčije.