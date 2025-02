Ministrstvo obžaluje dodatne ameriške carine na jeklo in aluminij

Ljubljana, 13. februarja - Na gospodarskem ministrstvu obžalujejo odločitev ZDA glede uvedbe dodatnih carin na jeklo in aluminij. Menijo, da je uvedba carin neskladna z mednarodnimi trgovinskimi pravili in z gospodarskega vidika neproduktivna, zlasti glede na globoko integrirane proizvodne verige, ki sta jih EU in ZDA vzpostavili s čezatlantsko trgovino in naložbami.