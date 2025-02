Vreme: Ponoči bo deževalo, proti jutru bo dež prehajal v sneg

Ljubljana, 13. februarja - Ponoči bo dež zajel večji del države in proti jutru od severovzhoda začel prehajati v sneg. V petek bo na Primorskem deževalo, drugod povečini snežilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije, proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V petek bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in od severa ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od petka zjutraj do sobote dopoldne bodo najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno z burjo, drugod bo precej nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se od severa bliža Alpam in bo v noči na petek dosegla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno. V krajih vzhodno od nas bo suho, drugod bo občasno deževalo. V petek bo oblačno. Ob Jadranu bo deževalo, drugod bo dež večinoma prešel v sneg. Ohladilo se bo. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja.