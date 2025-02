Pod železniškim mostom v Solkanu se je ponovno zagozdil tovornjak

Solkan, 13. februarja - V Solkanu je danes popoldne prišlo do nesreče, v kateri se je pod železniški most ponovno zagozdil tovornjak, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Voznik ni bil poškodovan, cesta od solkanske karavle do uvoza v industrijsko cono Solkan je zaprta, prav tako je zaprta železniška proga Nova Gorica-Anhovo.

Prometno nesrečo so okoli 14.40 opazili policisti in o njej obvestili operativno-komunikacijski center. Ugotovili so, da se je pod kovinskim železniškim mostom zagozdil tovornjak s črpalko za beton, ki ga je vozil 52-letni voznik z območja Severne Primorske.

Na kraju nesreče so policisti in gasilci, obveščena sta bila tudi pristojni preiskovalni sodnik in državni tožilec v Novi Gorici.

Božnik je povedal še, da policija prometno nesrečo še vedno preiskuje. V skladu z usmeritvami državnega tožilstva primer preiskuje v smeri kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Zaradi odprave posledic in sanacije mostu bo ta del ceste ponovno nekaj časa zaprt, prav tako je do nadaljnjega zaprta železniška proga.

Do podobne nesreče je prišlo sredi decembra, ko je previsok tovornjak močno poškodoval železniški most, železniški promet pa je bil ustavljen več dni.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je lokalna cesta med Solkanom in mejnim prehodom z Italijo zaprta na Cesti IX. Korpusa.