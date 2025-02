Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 13. februarja - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele z rastjo osrednjih indeksov. Vlagatelji so pozitivno razpoloženi kljub najnovejšim podatkom o inflaciji v ZDA in napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa o uvedbi recipročnih povračilnih carin za trgovinske partnerice, poročajo tuje tiskovne agencije.