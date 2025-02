Kriminalisti na območju Vipave pri 57-letniku našli prepovedano drogo, ponarejen recept in denar

Nova Gorica, 13. februarja - Novogoriški kriminalisti so v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno in osebno preiskavo pri 57-letnem moškem na območju Občine Vipava. Med drugim so zasegli okoli 800 gramov posušenih delcev prepovedane konoplje, tekočino v steklenički z napisom metadon, ponarejen bel recept in ponarejena bankovca.