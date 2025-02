Trboveljski gospodarstveniki opozorili na pomanjkljivosti razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij

Trbovlje, 13. februarja - Trboveljski gospodarstveniki so na srečanju z županom Zoranom Pozničem znova izpostavili nekatere pomanjkljivosti razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij. Obžalujejo, da je razpis zaradi ugotovljenih nepravilnosti dobil grenak priokus, pristojne pa so pozvali, naj postopke v zvezi z razpisom vodijo transparentno in strokovno.