Varuh k usposabljanju vabi nove kandidate za zagovornike otrok

Ljubljana, 13. februarja - Varuh človekovih pravic k usposabljanju vabi potencialne kandidate za zagovornike otrok. Ti otrokom pomagajo v mnogih postopkih, ki odločajo o njihovi prihodnosti, kot so ločitve in spremembe skrbništva. Zagovornik otroku stoji ob strani in mu pomaga izraziti svoje želje in občutke na način, ki ga odrasli razumejo, so zapisali pri Varuhu.