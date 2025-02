Na Koroškem razpravljali o energetski in prevozni revščini

Dravograd, 13. februarja - V Dravogradu so akterji iz regije in od drugod danes spregovorili o energetski in prevozni revščini. Med drugim so ugotavljali, da glede na hribovitost Koroške pokritost s sistemom javnega potniškega prometa ni zadostna, v regiji ni vzpostavljenih prevozov na klic, v veliki meri pa so občine tiste, ki omogočajo oblike prostovoljnih prevozov.