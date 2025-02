Zelenski s sankcijami proti nekdanjemu predsedniku Porošenku

Kijev, 13. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes nekdanjemu predsedniku Petru Porošenku prepovedal izhod iz države in mu onemogočil dostop do premoženja. Dejal je, da Ukrajina sankcionira vse, ki ogrožajo nacionalno varnost in pomagajo Rusiji. Poslanci Porošenkove stranke so v parlamentu v znak protesta zasedli govornico in prekinili sejo.