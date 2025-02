Vlada za eno izmed zastopnic pacientovih pravic v Ljubljani imenovala Ireno Žagar

Ljubljana, 13. februarja - Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Irene Žagar za zastopnico pacientovih pravic na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana za mandatno dobo petih let. Na to mesto jo je na javnem pozivu predlagalo Društvo onkoloških bolnikov. Zastopnika v Ljubljani sta trenutno še Marjan Sušelj in Robert Cer.