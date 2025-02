Dogovor Trumpa in Putina o mirovnih pogajanjih, vanje želi biti vključena tudi Ukrajina

piše Robert Petrovič

Washington/Moskva, 13. februarja - Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta se v sredo dogovorila za takojšen začetek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Trump je napovedal, da se bo s Putinom sešel v Savdski Arabiji, ni pa se zavezal, da bo v pogajanjih sodelovala Ukrajina. Kijev in njegove evropske zaveznice vztrajajo, da mora biti Ukrajina del pogajanj.