NIJZ objavil razpis za zunanje izvajalce za preventivno delo z mladostniki

Ljubljana, 13. februarja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil poziv za zunanje izvajalce, ki bodo sodelovali pri projektu zgodnja prepoznava težav in preventivno delo z mladostniki. Iščejo izvajalce na področju psihoterapije, čuječnosti in pomoči mladim z umetnostjo. Rok za predložitev vlog je 20. februar, do 12. ure, so navedli na spletni strani NIJZ.