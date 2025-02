DZ sprejel novelo za ukinitev mehanizma za razdeljevanje računalnikov

Ljubljana, 13. februarja - DZ je na današnji izredni seji s 44 glasovi za in 16 proti sprejel novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerim ministrstvo za digitalno preobrazbo ukinja mehanizem za razdeljevanje računalnikov. Novelo so na glasovanju podprli v koaliciji, proti so bili v SDS, poslanci NSi pa so glasovanja vzdržali.