Župani podravskih in pomurskih občin na srečanju s predstavniki SOS izpostavili težave pri prostorskem načrtovanju

Lenart, 13. februarja - V Lenartu so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) sestali z županjami in župani ter direktoricami in direktorji občinskih uprav občin podravske in pomurske regije. Podpredsednik SOS Nejc Smole je pojasnil, da se številne občine soočajo s podobnimi izzivi, pri čemer je bilo tokrat največ pozornosti namenjene prostorskemu načrtovanju.