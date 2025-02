Občinam več kot 2,3 milijona evrov za uresničevanje pravic narodnih skupnosti

Ljubljana, 13. februarja - Vlada je na današnji seji izdala odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanju ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letošnjem letu. Občinam, v katerih živijo pripadniki narodnih manjšin, bodo v ta namen razdelili 2.373.366 evrov, so sporočili po seji vlade.