Snežne razmere v visokogorju

Vetru izpostavljene lege so spihane, snežni zameti so predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in prevalov ter v grapah. Težava so pomrznjene in poledenele snežne površine, brez uporabe ustrezne opreme je verjetnost zdrsa velika. Pod okoli 2300 metri je snežna odeja večinoma stabilna, le v zavetrnih legah so tu in tam manjše snežne akumulacije, ki se lahko na strmih pobočjih pod obremenitvijo speljejo in povzročijo padec ali zdrs po trdi podlagi.

Snežna odeja se počasi preobraža, bolj intenzivno na prisojnih pobočjih. Marsikje na prisojah je skorja že tako debela, da drži našo težo. Z izjemo naših najvišjih vrhov je spodnja plast snega na debelo pomrznila in zdrži veliko obremenitev - tudi v zametih in na zelo strmih pobočjih. Na trdi podlagi se ponekod v zatišnih in bolj senčnih legah najde do 20 centimetrov bolj rahlega snega.

Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno, le po najvišjih vrhovih bo lahko še nekaj jasnine. V hribih zahodne Slovenije bodo občasno manjše padavine, meja sneženja bo med 1200 in 1500 metri. Pihal bo večinoma zmeren jugozahodnik. Ponoči se bodo od severovzhoda začele širiti padavine, hladilo se bo.

V petek se bo meja sneženja spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Padavine bodo ponehale v noči na soboto, najkasneje na jugu Slovenije. V gorah bo predvidoma zapadlo od 10 do okoli 30 centimetrov snega, morda kje v visokogorju Julijcev še malo več. V soboto se bo delno zjasnilo, bolj oblačno bo v sredogorju osrednje in južne Slovenije ter morda še na območju vzhodnih Julijcev in predgorja. Temperatura bo pod ničlo, severovzhodni veter bo slabel. V nedeljo in ponedeljek bo v gorah suho in hladno vreme.

Zaradi sneženja in ohladitve se bodo plazovne razmere v petek spreminjale, nevarnost snežnih plazov se bo povečala, nevarnost bo odvisna tudi od količine svežega snega. Suh sneg bo padel na večinoma trdo, deloma poledenelo podlago, le v senčnih zatišnih legah bo snežilo na mehkejši stari sneg. Pod novim snegom bo ostala šibka plast, po kateri se bo sveži sneg lahko plazil. Severni veter ga bo spihal v zamete, ki bodo nastajali predvsem na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Predvsem tam bodo nevarna bolj strma pobočja, kjer se bo lahko že ob manjši obremenitvi sprožil plaz kložastega suhega snega. S strmih pobočij se bodo lahko tudi spontano prožili plazovi svežega, nesprijetega snega. Na vetru izpostavljenih legah bo nevarnost zdrsa. Zaradi nizkih temperatur se sneg nekaj dni ne bo kaj dosti preobražal in povezal s podlago.