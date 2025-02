Vse več goljufij na spletu, koprski policisti z delovno skupino

Koper, 13. februarja - Število goljufij na spletu narašča, slovenski policisti že več let opažajo tudi več kot 30-odstotno rast prijav na leto. Lani so na državni ravni prejeli okrog 2000 prijav oškodovancev s skupno škodo več kot 30 milijonov evrov. Koprski policisti so zato kot prvi v državi ustanovili delovno skupino za preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj.