Zaposleni v zaporih od vlade zahtevajo takojšnje reševanje aktualne problematike

Ljubljana, 13. februarja - Zaposleni v zaporih so ob 11. uri z enournim opozorilnim protestom pred vsemi slovenskimi zapori in prevzgojnim domom v Radečah opozorili na nevzdržne delovne razmere. Pred ljubljanskim zaporom na Povšetovi jim je prisluhnila tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki so jo pozvali k takojšnemu ukrepanju in reševanju aktualne problematike.