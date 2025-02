Gospodinjstva še vsaj do julija v celoti oproščena prispevka za OVE

Ljubljana, 13. februarja - Vlada je danes sprejela uredbo, s katero bodo gospodinjski odjemalci električne energije še vsaj do julija v celoti oproščeni plačila prispevka za OVE, sezonski odjemalci, kot so smučišča in namakalni sistemi, pa ga bodo lahko plačevali glede na doseženo in ne več na minimalno moč, ki se je z novim sistemom omrežnine zvišala.