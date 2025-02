Krimovke na Dansko po novi dve točki

Ljubljana, 13. februarja - Rokometašice Krima Mercatorja v soboto v 13. krogu skupinskega dela lige prvakinj čaka gostovanje na Danskem pri zadnjeuvrščeni ekipi skupine A, Nyköbingu. Krimovke so se z danskimi tekmicami to sezono že pomerile in v Ljubljani slavile visoko zmago. Dve točki pričakujejo tudi na Danskem, kamor se odpravljajo na krilih zmage nad romunsko Bistrito.