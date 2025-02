Mariborski kriminalisti med hišnimi preiskavami zaradi izsiljevanja zasegli naprave in denar

Ljubljana, 13. februarja - Kriminalisti Policijske uprave Maribor so med torkovimi hišnimi preiskavami pri treh osebah zasegli elektronske naprave, denar in druge predmete. Dva osumljena so izpustili na prostost, zoper 57-letnika pa je sodišče odredilo sodno pridržanje. Osumljeni naj bi od 25-letnika z grožnjami pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 9500 evrov.