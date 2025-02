V Evropi pozivi k vključitvi Ukrajine v mirovne pogovore

Pariz, 13. februarja - V mirovna pogajanja o Ukrajini morata biti vključena tudi Kijev in Evropa, so opozorili zunanji ministri več evropskih držav. Nemški kancler Olaf Scholz je danes zavrnil možnost vsiljenega miru Ukrajini, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa poudarila, da sta neodvisnost in ozemeljska celovitost Ukrajine brezpogojni.