Ljubljana, 14. februarja - Za valentinovo se obdaruje tretjina Slovencev, največ v generaciji Y ter dvakrat več vezanih kot samskih, ugotavlja Inštitut Mediana. Vezani bolj cenijo družino, samski pa prijatelje in družabno življenje. Razlike med vezanimi in samskimi se kažejo tudi v življenjskem slogu, spremljanju medijev in nakupovalnih ter prehranjevalnih navadah.