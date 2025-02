Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca po seji vlade ob 12. uri

Ljubljana, 13. februarja - Novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bosta sodelovala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, bo danes ob 12. uri v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. (STA/AVDIO)