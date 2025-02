Elektrodistibuterji agencijo pozivajo k zvišanju sredstev za investicije

Ljubljana, 13. februarja - Elektrodistribucijska podjetja so konec januarja Agenciji za energijo poslala dopis, v katerem jo pozivajo k povečanju obsega finančnih sredstev za investicije v omrežje. Kot pravijo, se namreč povečujejo stroški financiranja investicij in delovanja podjetij. Agencija se do predloga, ki bi lahko pomenil zvišanje omrežnine, še ni opredelila.