Iz Ukrajine in Rusije poročajo o obsežnih zračnih napadih

Kijev/Moskva, 13. februarja - Ruske sile so ponoči nad Ukrajino po navedbah Kijeva poslale 140 brezpilotnikov, 85 so jih sestrelili, 52 jih je izginilo z radarjev, je sporočila ukrajinska vojska. O gmotni škodi in ranjeni osebi so poročali iz regij Harkov in Odesa. O gmotni škodi in ranjeni osebi poročajo tudi iz Rusije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.