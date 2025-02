V Piranu letos prenova zvonika na rtu Madona

Piran, 16. februarja - Na piranski občini letos načrtujejo restavriranje zunanjosti obrambnega stolpa na rtu Madona, na katerem so v preteklih letih že izvedli več pomembnih raziskav in obnovitvenih del. Dela bodo potekala predvidoma spomladi, konec del načrtujejo do novembra. Finančna vrednost obnove znaša 86.000 evrov in je del širšega projekta v sodelovanju z Italijo.