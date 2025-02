V Kinodvoru ponovno noč erotičnega filma

Ljubljana, 14. februarja - V Kinodvoru na dan zaljubljencev ponovno pripravljajo noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. Prikazali bodo klasike Zaljubljene ženske, Vzemi si me in Seksualne fantazije. Erotična filmska noč v ospredje postavlja zgodovino filmske erotike, seksualno revolucijo in razbijanje predsodkov o erotiki, je za STA povedala kuratorka Maša Peče.