Policisti prijeli 47-letnega osumljenca drzne tatvine

Ljubljana, 13. februarja - V središču Ljubljane je v sredo osumljenec vstopil v trgovino in s polic vzel nekaj izdelkov, nato pa jih odnesel mimo blagajne, ne da bi jih plačal. Pri izhodu iz trgovine ga je poskušala zadržati zaposlena, ki jo je odrinil in zbežal. Policisti so 47-letnika prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.