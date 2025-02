Vreme: Na jugozahodu rahel dež, drugod bo povečini suho

Ljubljana, 13. februarja - Danes bo pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Proti jutru bo dež od severovzhoda prehajal v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in od severa ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od petka zjutraj do sobote dopoldne bodo najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno z burjo, drugod bo precej nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se od severa bliža Alpam in bo v noči na petek dosegla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno. Predvsem v Kvarnerju in v Furlaniji Julijski krajini bo občasno deževalo. Jutri bo oblačno. Ob Jadranu bo deževalo, drugod bo dež večinoma prešel v sneg. Ohladilo se bo. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, obremenitev se bo zvečer krepila, moteno bo spanje v noči na petek. V petek čez dan bo obremenitev popuščala.